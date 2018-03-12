ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 12 - مارس - 2018 الساعة 10:08:12م
صدور قانونين بالموافقة على اتفاقيتين لمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى القانون رقم (4) لسنة2018م بشأن الموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
كوريا الشمالية: نريد إبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة
أعلن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب عن "رغبته القوية" لتوقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
كونتي يحفز لاعبيه على الاستبسال في مواجهة برشلونة
حث مدرب تشيلسي بطل إنجلترا أنطونيو كونتي لاعبيه للاستعداد لخوض معركة كبيرة في مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء إذا أرادوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
تدشين حملة رفع مخلفات البناء بمديرية بني حشيش
فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمديرية الجعفرية بريمة
وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
وزارة الاتصالات تجدد تراخيص شركتي سبأفون وMTN لعامين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع برئاسة أمين العاصمة يناقش الاستعداد لإحياء الذكرى الثالثة للصمود
[12/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع موسع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود عباد، ضم أمين عام محلي الأمانة أمين جمعان، ومشائخ وعقال الأحياء، الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان ومواصلة الحشد لرفد الجبهات.

واستعرض الاجتماع بحضور رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل قطاع الخدمات علي السقاف والوكيلان المساعدان ناجي القوسي ومحمد الشامي وأعضاء المجلس المحلي بالأمانة أحمد صلاح ومحمد العزيري ومدير عام شئون الأحياء قناف المراني، تقرير عن ما تم إنجازه في الجوانب الخدمية والتموينية والإغاثية لتخفيف معاناة المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بالتهيئة لصرف القسط الثاني لمستحقي الضمان الاجتماعي الممولة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف، إلى جانب تعزيز العمل لاستقرار الوضع الخدمي والتمويني بالأمانة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من جميع الفئات التي تضررت جراء العدوان والحصار.

وأشاد أمين العاصمة بجهود مشائخ وعقال مديريات أمانة العاصمة ومساهمتهم الفاعلة في استتاب الأمن والسكينة العامة إلى جانب الأجهزة المعنية.. لافتا إلى أهمية استمرار هذا الدور وضرورة اضطلاع المشائخ والعقال بمسئولياتهم الاجتماعية والتنسيق مع قيادات المديريات وأمانة العاصمة وبما يخدم الصالح العام .

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود في مختلف الجوانب بما يكفل التغلب على كافة التحديات.. مشددا على أهمية تحسين مستوى أعمال النظافة وإنارة الشوارع بالمديريات ومشاركة القطاع الخاص ورجال المال والأعمال بهذا الخصوص.

كما أكد أمين العاصمة أهمية دور المشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصف في مواجهة العدوان .. لافتاً إلى أهمية طي صفحة الماضي والمساهمة الفاعلة في تعزيز الإخاء وتماسك الجبهة الداخلية.

حضر الاجتماع رئيس وأعضاء نقابة مشائخ وعقال أمانة العاصمة ومساعد مدير الأمن لشئون الأحياء العميد أمين خيران وعدد من المعنيين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين حملة رفع مخلفات البناء بمديرية بني حشيش
فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمديرية الجعفرية بريمة
وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
وزارة الاتصالات تجدد تراخيص شركتي سبأفون وMTN لعامين
اختتام المهرجان الكرنفالي بمديرية زبيد بالحديدة
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
السلطة المحلية بمديرية جبل رأس تنعي رئيس لجنة التخطيط والمالية
مكتب التربية ببني حشيش يتسلم منظومة طاقة شمسية
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية بمديرية خب والشعف
مناقشة الترتيبات لإنشاء مجلس طبي بمحافظة إب
العدوان السعودي على اليمن
وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[12/مارس/2018]
إصابة امرأة وطفليها بغارة لطيران العدوان بصعدة
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مزرعة في زبيد بالحديدة
[12/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by