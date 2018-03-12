محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة أمين العاصمة يناقش الاستعداد لإحياء الذكرى الثالثة للصمود صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع موسع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود عباد، ضم أمين عام محلي الأمانة أمين جمعان، ومشائخ وعقال الأحياء، الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان ومواصلة الحشد لرفد الجبهات.



واستعرض الاجتماع بحضور رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل قطاع الخدمات علي السقاف والوكيلان المساعدان ناجي القوسي ومحمد الشامي وأعضاء المجلس المحلي بالأمانة أحمد صلاح ومحمد العزيري ومدير عام شئون الأحياء قناف المراني، تقرير عن ما تم إنجازه في الجوانب الخدمية والتموينية والإغاثية لتخفيف معاناة المواطنين.



وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بالتهيئة لصرف القسط الثاني لمستحقي الضمان الاجتماعي الممولة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف، إلى جانب تعزيز العمل لاستقرار الوضع الخدمي والتمويني بالأمانة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من جميع الفئات التي تضررت جراء العدوان والحصار.



وأشاد أمين العاصمة بجهود مشائخ وعقال مديريات أمانة العاصمة ومساهمتهم الفاعلة في استتاب الأمن والسكينة العامة إلى جانب الأجهزة المعنية.. لافتا إلى أهمية استمرار هذا الدور وضرورة اضطلاع المشائخ والعقال بمسئولياتهم الاجتماعية والتنسيق مع قيادات المديريات وأمانة العاصمة وبما يخدم الصالح العام .



وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود في مختلف الجوانب بما يكفل التغلب على كافة التحديات.. مشددا على أهمية تحسين مستوى أعمال النظافة وإنارة الشوارع بالمديريات ومشاركة القطاع الخاص ورجال المال والأعمال بهذا الخصوص.



كما أكد أمين العاصمة أهمية دور المشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصف في مواجهة العدوان .. لافتاً إلى أهمية طي صفحة الماضي والمساهمة الفاعلة في تعزيز الإخاء وتماسك الجبهة الداخلية.



حضر الاجتماع رئيس وأعضاء نقابة مشائخ وعقال أمانة العاصمة ومساعد مدير الأمن لشئون الأحياء العميد أمين خيران وعدد من المعنيين.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ