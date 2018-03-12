[12/مارس/2018]
إب -سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة إب ضم قيادة مكتب الصحة والمستشفيات الحكومية بالمحافظة اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشئون الصحية الدكتور أشرف المتوكل، الترتيبات لإنشاء مجلس طبي بالمحافظة.
يهدف المجلس إلى القيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين وضمان استمراريتها وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية.
واستعرض الإجتماع الذي حضره مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالملك الصنعاني ونائبه الدكتور عمار المتوكل ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور محمد المجاهد، آلية إعادة توزيع الكادر الصحي على المستشفيات والمرافق الصحية وفقا للاحتياج.
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