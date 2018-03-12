محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمدارس حريب القراميش تندد باستمرار مجازر العدوان مأرب -سبأ:

نظم معلمو وطلاب وطالبات مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار مجازر العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد المشاركون في الوقفة استمرار العملية التعليمية رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



وألقيت في الوقفة كلمات وقصائد أكدت أهمية مواصلة العملية التعليمية رغم انقطاع مرتبات المعلمين واستهداف العدوان للمدارس والبنية التحتية التعليمية.



واستنكر طلاب وطالبات مديرية حريب القراميش مجازر العدوان بحق المدنيين وسياسة الحصار والتجويع التي يمارسها في محاولة يائسة للنيل من صمود الشعب اليمني.



إلى ذلك نظم القطاع النسوي بمديرية حريب القراميش فعالية إحتفائية بمناسبة ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء عليها السلام .



تضمنت الفعالية فقرات ومحاضرات متنوعة لإستلهام العبر والدروس من السيرة العطرة لفاطمة الزهراء رضوان الله عليها.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ