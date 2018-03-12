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وقفة بمدينة البيضاء للتنديد باستمرار جرائم العدوان
[12/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
نظم أبناء مدينة البيضاء اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم ومجازر العدوان الأمريكي السعودي واستمرار الحصار .

وفي الوقفة أشار محافظ البيضاء علي محمد المنصوري استمرار الشعب اليمني في الصمود والثبات رغم المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق الأطفال والنساء وكذا ما يفرضه من حصار منذ ثلاثة أعوام .

وأكد ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب اليمني وتفويت الفرصة على قوى الإرهاب في جر البلاد إلى أتون الفوضى والصراع .. داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية خلال المرحلة الراهنة وتوحيد الطاقات لمواجهة العدوان ومرتزقتهم ودعم جبهات العزة والشرف بالمال والرجال .

واستنكر بيان صادر عن الوقفة التي حضرها قيادات السلطة المحلية والتنفيذية والعلماء والشخصيات الاجتماعية والأعيان ما يرتكبة العدوان من جرائم وحرب إبادة جماعية بحق الشعب اليمني وحصار جائر.

ولفت البيان الذي تلاه خالد الريامي إلى أن استمرار العدوان في استهداف النساء والأطفال والشيوخ وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية، وصمة عار في جبين الإنسانية بصورة عامة ودول العدوان بشكل خاص .. مؤكدا أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم .

وحيا المشاركون الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف .. مؤكدين استمرار الشعب اليمني في الصمود لمواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

ودعا البيان منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية وفي المقدمة الأمم المتحدة إلى إثبات مهمتها الإنسانية بالعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.

سبأ
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