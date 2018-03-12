محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة رفع البسطات والمخلفات من مداخل العاصمة صنعاء صنعاء-سبأ:

دشن محافظ صنعاء حنين قطينة اليوم حملة رفع البسطات والمخلفات من أسواق مداخل العاصمة، ينفذها صندوق النظافة والتحسين ومكتب الأشغال بالتعاون مع مرور وأمن المحافظة.



وفي التدشين بسوق حزيز بمديرية سنحان وبني بهلول أكد المحافظ قطينة الحرص على نظافة الأسواق ورفع المخلفات والحفاظ على البيئة وإزالة المخالفات للحد من الاختناقات المرورية .



وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين .. منوها بدور المشائخ وعقال الحارات في المساهمة في إنجاح الحملة.



ووجه المحافظ قطينة بنقل البساطين إلى سوق لاذع حزيز الكبير في إطار الحرص على عدم تضرر مصدر رزقهم .



وأشاد بتعاون رجال المرور والأمن العام والأشغال وصندوق النظافة والتحسين والسلطة المحلية بسنحان وبني بهلول والعاملين في تنفيذ الحملة.. حاثا المواطنين على التعاون بما يكفل إنجاحها.



وفي الحملة رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة حفظ الله اللساني ووكلاء المحافظة المهندس صالح المنتصر وعبدالله العنسي وفارس الكهالي ومحمد الحباري، ثمن مديرا مكتبي الأشغال الدكتور ناجي الاعوج وصندوق النظافة والتحسين اهتمام قيادة المحافظة ومتابعتها المستمرة لكافة الأعمال والحملات.



وأوضحا أن الحملة تستهدف أسواق الحثيلي والحتارش وشملان ومتنة .



بدوره أكد مدير مرور المحافظة العقيد مجيب الرحمن العمري أهمية الحملة لرفع المخلفات والبسطات من الأسواق خاصة سوق حزيز الذي ارتفعت حصيلة وفاة حوادث الدهس في السوق خلال العام الماضي إلى 68 حالة وفاة.



حضر التدشين مدير مكتب المالية بالمحافظة وسيم الانسي ومدير مديرية سنحان وبني بهلول أحمد طاهر نهشل.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ