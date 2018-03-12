ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 12 - مارس - 2018 الساعة 10:08:12م
صدور قانونين بالموافقة على اتفاقيتين لمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى القانون رقم (4) لسنة2018م بشأن الموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
كوريا الشمالية: نريد إبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة
أعلن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب عن "رغبته القوية" لتوقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
كونتي يحفز لاعبيه على الاستبسال في مواجهة برشلونة
حث مدرب تشيلسي بطل إنجلترا أنطونيو كونتي لاعبيه للاستعداد لخوض معركة كبيرة في مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء إذا أرادوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
تدشين حملة رفع مخلفات البناء بمديرية بني حشيش
فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمديرية الجعفرية بريمة
وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
وزارة الاتصالات تجدد تراخيص شركتي سبأفون وMTN لعامين
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
محلي
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[12/مارس/2018]
حجة -سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم ست غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بست غارات مديريتي حرض وميدي.
سبأ
المزيد من (محلي)
تدشين حملة رفع مخلفات البناء بمديرية بني حشيش
فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمديرية الجعفرية بريمة
وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
وزارة الاتصالات تجدد تراخيص شركتي سبأفون وMTN لعامين
اختتام المهرجان الكرنفالي بمديرية زبيد بالحديدة
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
السلطة المحلية بمديرية جبل رأس تنعي رئيس لجنة التخطيط والمالية
مكتب التربية ببني حشيش يتسلم منظومة طاقة شمسية
اجتماع برئاسة أمين العاصمة يناقش الاستعداد لإحياء الذكرى الثالثة للصمود
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية بمديرية خب والشعف
العدوان السعودي على اليمن
وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[12/مارس/2018]
إصابة امرأة وطفليها بغارة لطيران العدوان بصعدة
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مزرعة في زبيد بالحديدة
[12/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by