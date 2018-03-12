محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة تدريبية خاصة بالتعريف بنظام التاجر المحاسبي بصعدة صعدة-سبأ:

بدأت بمحافظة صعدة اليوم دورة تدريبية خاصة بالتعريف بنظام التاجر المحاسبي، تنظمها الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق بالمحافظة بالتعاون شركة إبداع سوفت للأنظمة الخاصة.



تهدف الدورة التي تستمر أسبوعين إكساب 60 مشاركا من مختلف القطاعات الحكومية بالمحافظة مهارات التعامل مع الأنظمة المحاسبية المعمول بها في سوق العمل والتي يحتاج إليها بعض المؤسسات والمكاتب الحكومية والمنشآت والمحالات التجارية والصرافين.



وفي الافتتاح أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إلى أهمية الدورة في إكساب المشاركين مهارات محاسبية الكترونية وتعزيز خبراتهم المعرفية في هذا الجانب .



وحث المشاركين على الاستفادة من مضامين الدورة وتطبيق ما يتلقوه معارف في حياتهم العملية ونقلها لزملائهم العاملين في الميدان .. مؤكدا دعم قيادة المحافظة لهذه الأنشطة التي تسهم في تأهيل وصقل المهارات لأبناء المحافظة.



من جانبه أشار مدير عام المعلومات والإحصاء والتوثيق بالمحافظة حمدان عبدالله هادي إلى أن المشاركين في الدورة سيتلقون معارف علمية في الأنظمة المحاسبية، بما يساعدهم في تطوير مهاراتهم في هذا المجال.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ