محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة خطة عمل مكتب الأشغال بالحديدة الحديدة-سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة وكيلا المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد وقطاع الشباب صدام ناصر ال راشد، خطة عمل مكتب الأشغال العامة والطرق للعام الجاري.



وأكد الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الأشغال صالح حميد شرف والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد عبد الرحمن شرف الدين، على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين العمل وتنمية الموارد المالية.



وشدد الاجتماع على ضرورة التنسيق مع الجهات الخدمية ووضع الحلول للصعوبات وبما يضمن تحسين مستوى الأداء والخدمات.



وكان مدير مكتب الأشغال العامة، استعرض تقرير حول الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية تضمن إحصائية بعدد المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي والجهود المبذولة لرفع مخلفات البناء وتنظيف الشوارع في المدينة.



وتطرق التقرير إلى الصعوبات تؤثر سلبا على أعمال المكتب ومنها ضبط المخالفات والحد من الازدواجية في عملية توريد مستحقات الدعاية والإعلان وتحديد الجهة المعنية بالتحصيل.



وأكد الإجتماع أهمية وضع الخطط والآليات الكفيلة بتحسين العمل والتحصيل للإيرادات والمتابعة المستمرة للحفاظ على المخطط العمراني للمحافظة وتفعيل دور الرقابة من خلال النزول الميداني لفروع المكتب بالمديريات لمتابعة سير العمل وتحصيل الموارد المالية.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ