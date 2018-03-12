محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأجهزة الأمنية في إب تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات إب-سبأ:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب من إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته حزام ناسف وعبوة متفجرة.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية ضبطت بعد عملية رصد ومتابعة، أحد العناصر الإجرامية بحوزته حزام ناسف وعبوة متفجرة، تسلمها من العدوان لاستهداف المواطنين.



وأكد المصدر أن الشخص المضبوط كان يعمل ضمن خلية تابعة لأحد القيادات التكفيرية التي جندها العدوان لارتكاب جرائم القتل والتفجير بحق المواطنين.. لافتا إلى أنه تم إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.



وأشاد المصدر بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ