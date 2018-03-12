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  رياضة
نادي هامبورغ الالماني يقيل مدربه بعد سبعة أسابيع فقط على تعيينه
[12/مارس/2018]
هامبورغ – سبأ :
أعلن نادي هامبورغ اليوم الاثنين إقالة مدربه برند هولرباخ بعد سبعة أسابيع فقط على تعيينه، وذلك بعدما اصبح في المركز الـ 17 ما قبل الأخير في ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان النادي قرر تعيين كريستيان تيتز مدرب فريق دون 21 عاماً، حتى نهاية الموسم.

وفشل هولرباخ في الفوز في أي من المباريات السبع التي أشرف خلالها على هامبورغ، وآخرها السقوط أمام المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونيخ بسداسية نظيفة السبت في المرحلة 26.

ويحتل هامبورغ بطل اوروبا عام 1983م، المركز قبل الاخير في الدوري ويتهدده الهبوط للمرة الاولى في تاريخه، علماً بانه الفريق الوحيد الذي لم يسقط الى مصاف الدرجة الثانية منذ انطلاق البوندسليغا عام 1963م.

وقال الرئيس المؤقت للنادي فرانك فيتشتاين بعد إقالة هريبرت بروشاغن والمدير الرياضي ينس تودت الاسبوع الماضي "نحن مقتنعون انه يتعين علينا القيام بشيء ما للحفاظ على حظوظنا بالبقاء في الدرجة الاولى".

سبأ
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