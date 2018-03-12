محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة السبل الكفيلة بتوفير الغاز المنزلي بالحديدة الحديدة-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، الجوانب المتعلقة بتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.



وفي الاجتماع أشار المحافظ الهيج إلى أن قيادة المحافظة تعمل في إطار مسؤولياتها بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير مادة الغاز المنزلي وتأمين احتياجات السوق المحلية بكميات كافية .. مؤكدا أن العمل جاري بوتيرة عالية لحل أزمة الغاز المنزلي.



وشدد على ضرورة عدم إتاحة المجال أمام المحتكرين لاستغلال الوضع الراهن وتضييق الخناق على الموطن خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصائر جائر.



وأكد الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي للمحافظة علي بن علي القوزي ووكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ورئيسا لجنتي الخدمات محمد حليصي والشئون الاجتماعية احمد شعبين، على ضرورة فتح باب استيراد الغاز المنزلي.



كما الزم الشركة اليمنية للغاز بسرعة إعداد الكشوفات الخاصة بعملية توزيع الغاز على مستوى المديريات شهريا لمعرفة الإحتياجات في كل مديرية.



كما أكد الاجتماع أهمية متابعة وكلاء الشركة وضبط المحتكرين أو المتخلفين عن البيع بالتنسيق مع أمن المحافظة.



حضر الاجتماع وكلاء المحافظة هاشم العزعزي وعبد الجبار أحمد محمد وصدام آل راشد وأحمد دهموس ورئيس نيابة الأموال موال العامة احمد البعداني ونائب مدير أمن المحافظة العقيد عمر المقبلي.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ