محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس اللجنة الثورية العليا ونائب وزير الإعلام يطلعان على سير العمل بإذاعة الحديدة الحديدة -سبأ:

أطلع رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ونائب وزير الإعلام هاشم أحمد شرف الدين، على سير العمل في إذاعة الحديدة.



وخلال لقائهما بمدير الإذاعة والعاملين فيها، أشاد رئيس اللجنة الثورية العليا بالدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام الوطنية ومنها إذاعة الحديدة في مواجهة العدوان رغم قلة الإمكانات، مشيرا إلى أهمية مواكبتها لما يحدث في جبهات البطولة والصمود.



ونوه رئيس الثورية العليا بوعي أبناء محافظة الحديدة وتحركهم المسئول في مواجهة العدوان ومخططاته.. وقال" نأتي إلى محافظة الحديدة لنتزود من أبنائها الأبطال بالمعنويات العالية".



بدوره عبر نائب وزير الإعلام عن الشكر لجهود العاملين في إذاعة الحديدة، مؤكدا أنها محل تقدير قيادة الوزارة.



وأشار إلى أن التصعيد العسكري للعدوان الذي يستهدف محافظة الحديدة يترافق مع حرب إعلامية، ما يتطلب مواجهتها بمزيد من العطاء الإعلامي في إطار التكامل بين مختلف المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.



فيما أكد مدير إذاعة الحديدة عبدالقادر المنصوب صمود العاملين في الإذاعة وتفانيهم في أداء رسالتهم الإعلامية وفضح جرائم العدوان الأمريكي السعودي رغم الصعوبات التي خلفها العدوان.



ولفت إلى أن الخارطة البرامجية للإذاعة ستشهد نقلة نوعية خاصة في مجال الحشد والتعبئة لمواجهة العدوان وحملاته التضليلية.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ