محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء ورشة للدليل الإرشادي للقيادات التربوية بعمران عمران-سبأ:

بدأت بمحافظة عمران اليوم ورشة تدريبية للدليل الإرشادي للقيادات التربوية، ينظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة .



تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام تعريف 75 متدربا ومتدربة من القطاع التربوي بمدينة عمران وعدد من المديريات ببرنامج التأهيل والتدريب التربوي، والمفاهيم ذات الصلة بالعملية التعليمية في الأزمات وكيفية إدارتها.



وفي الافتتاح حث مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أحمد محسن الشهاري المشاركين على الاستفادة مما تتضمن الورشة من معارف ومهارات تتعلق بدليل نشر الوعي التربوي.



ولفت إلى أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة للقطاع التربوي وخاصة التعريف بالدليل الإرشادي لإدارة التعليم في الأزمات.



وأكد الشهاري ضرورة توسيع النطاق التدريبي على الخارطة المدرسية لتشمل مختلف المدارس في المديريات لما لها من دور فعال في حل الأزمات التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية وبما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ