محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يلتقي مدير الهيئة الوطنية للإغاثة إب-سبأ:

ناقش محافظ اب عبدالواحد صلاح اليوم مع مدير عام الهيئة الوطنية للإغاثة الدكتور فيصل الخولاني ورئيسة فرع إتحاد نساء اليمن بإب حياة الكينعي، سبل تسهيل مهام المركز المجتمعي التابع لمشروع خدمات الحماية والإيواء بفرع الاتحاد.



وتطرق اللقاء إلى الخدمات التي يقدمها المركز من مساعدات نقدية وإيوائية واستشارات صحية ونفسية وغذائية بدعم المفوضية السامية للنازحين.



وفي اللقاء أكد المحافظ صلاح حاجة المحافظة للمساعدات الإغاثية العاجلة نظرا لاستيعابها مئات الآلاف من النازحين من مختلف المحافظات.



وأبدى استعداد قيادة السلطة المحلية تذليل الصعوبات أمام المنظمات الداعمة والعاملة في المجال الإغاثي والإنساني.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ