محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي صنعاء يناقش ترتيبات الحشد والتعبئة وسبل تنمية الموارد المالية صنعاء- سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة ، الترتيبات الجارية بشأن الحشد والتعبئة وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وسبل تنمية الموارد المالية.



واستهل المكتب اجتماعه الذي ضم وكيل اول المحافظة حميد عاصم ورئيس لجنة الخدمات حفظ الله اللساني ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.



واستعرض الاجتماع مستوى أداء المكاتب خلال العام الماضي والصعوبات التي تم مواجهتها والسبل الكفيلة بمعالجتها مستقبلا وخطط العام 2018.



كما استعرض مستوى أداء المكاتب الايرادية وما حققته من موارد العام الماضي ومقارنتها بالعام 2016 م.



واكد الاجتماع على تعزيز التعاون بين مكاتب الاراضي والأوقاف والاشغال والامن العام بما يكفل حماية اراضي وعقارات الدولة والاراضي المسقطة والمخططة.. مشيرا إلى ضرورة بناء مجمع لمكاتب الاشغال والأوقاف والاراضي.



وشدد الاجتماع على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتوفير وتنفيذ الحماية الأمنية المطلوبة لحملات إزالة المخالفات، واستكمال انشاء الفروع الخاصة بمكتب الاشغال بالمديريات بالشكل الصحيح والفعال وايجاد الحلول المناسبة للمنازل التي تم بناءها قبل نزول المخططات.



واشار الاجتماع إلى اهمية وضع الحلول المناسبة لمعالجة مشاكل الصرف الصحي وحصر المساجد بكافة المديريات ووضع احتياجاتها وحصر الشوارع التي تحتاج إلى سفلتة واعتبارها من الاولويات الملحة التي يجب وضعها في أجندة المهام.



واكد على ضرورة استكمال ربط الشبكة الإلكتروني بين مكاتب المالية والصناعة والواجبات والضرائب وحصر كبار المكلفين.



وشكل المكتب التنفيذي لجنة برئاسة وكيل اول المحافظة عاصم لمتابعة اعمال الأراضي والاشغال والأوقاف للحفاظ على اراضي الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ولجنة برئاسة الوكيل عبدالله العنسي لمتابعة أداء مكاتب الواجبات والمسالخ والضرائب والجمارك.



كما تم تكليف الوكيل عاصم لمتابعة المكاتب التنفيذية التي لم توافي بخططها.



واشاد الاجتماع بمستوى اداء مكاتب الصحة والتربية والاوقاف رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. مشيرا إلى ضرورة شحذ الهمم وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية.



إلى ذلك أكد المحافظ قطينة أهمية الحشد والتعبئة كأولوية فرضها استمرار العدوان ودعم جبهات الصمود.. منوها بدور الشخصيات الاجتماعية والوكلاء والمكاتب التنفيذية في عملية الحشد.. حاثا الجميع على الاهتمام بما يتعلق بالتعبئة والحشد لينعم الجميع بالأمن والاستقرار.



واشار إلى التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبناء ومشائخ واعيان ووجهاء محافظة صنعاء في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية منذ الوهلة الأولى للعدوان البربري.



ولفت إلى المسئولية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة العدوان كل من موقعه وبحسب اختصاصه. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتنمية الموارد المالية وتطوير مستوى الخدمات.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ