محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إمكانية إيجاد قاعدة بيانات عن وضع القطاع الزراعي في المحافظات صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن، إمكانية إيجاد قاعدة بيانات زراعية لتقييم وضع القطاع الزراعي خلال العام الماضي وتحديد احتياجات المحافظات من المشاريع الزراعية ذات الأولوية.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مكاتب الزراعة بالمحافظات، إلى الاستعدادات والتحضير للمعرض الزراعي الثالث المزمع عقده نهاية مارس الجاري بصنعاء، وما تم تجهيزه من وثائق وتقارير ومعلومات تكميلية للبيانات السابقة حول أضرار العدوان وتأثيراته على القطاع الزراعي في اليمن.



واستعرض المجتمعون الصعوبات التي تواجه أنشطة وأعمال مكاتب الزراعة بالمحافظات، وتم التأكيد على أهمية إيجاد معالجات لتلك الصعوبات بما يساعد مكاتب الزراعة على أداء مهامها وأنشطتها لخدمة الجوانب الزراعية وتعزيز دور القطاع الزراعي في توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي وتخفيف معاناتهم جراء العدوان والحصار.



وأكد وزير الزراعة حرص الوزارة على تقديم التسهيلات لمكاتب الزراعة وفقا للإمكانيات المتاحة بما يمكنها من أداء مهامها والعمل على تنفيذ الأنشطة الزراعية المختلفة خاصة المعنية في مجالات الأمن الغذائي .



ودعا إلى تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وصولا إلى تحقيق معدلات ايجابية في الإنتاجية الزراعية والتركيز على تشجيع المزارعين للتوجه نحو زراعة المحاصيل اللازمة لتوفير الأمن الغذائي .



إلى ذلك ناقش اجتماع ضم مدراء مكاتب الزراعة بالمحافظات ومدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبدالله السياني وعدد من الفنيين والمختصين في مجال المبيدات، التصورات لإيجاد آلية للتنسيق بين الإدارة العامة لوقاية النباتات ومكاتب الزراعة لتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية وتعزيز الجوانب الرقابية والإشرافية على تداول المبيدات بما يسهم في الحد من ظاهرة تهريب المبيدات والتقليل من مخاطرها وأضرارها.



وتطرق الاجتماع إلى جوانب إعداد مقترح متكامل لتفعيل البرنامج الإلكتروني للإدارة العامة لوقاية النباتات ومواصلة عمل غرفة العمليات لمتابعة القضايا المتعلقة بضبط المبيدات المخالفة .. مشددا على أهمية إيجاد آلية للتنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة على المبيدات.



وأكد الاجتماع أهمية تأهيل الكوادر الفنية في مجال المبيدات، وبذل الجهود في تنظيم تداول المبيدات وضبط المهربين والتخفيف من مخاطر المبيدات وأَضرارها .



حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور منصور العاقل وعدد من المسئولين.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ