عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسلحو حركة طالبان تجتاح منطقة أنار دارا في مقاطعة فرح غرب أفغانستان كابول – سبأ :

ذكرت وسائل اعلام افغانية اليوم الاثنين ان مسلحي حركة طالبان اجتاحوا منطقة أنار دارا في مقاطعة فرح غرب أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء (أريانا) عن المتحدث باسم حكومة المقاطعة ناصر مهرى قوله إن مقاتلى طالبان استولوا بعد قتال ضار على مقر إدارة منطقة أنار دارا في وقت مبكر من صباح اليوم .



لكن المسئول قال إن الاشتباك استمر بين المسلحين المهاجمين وقوات الأمن في مقر قيادة الشرطة بالمنطقة.



وفي الوقت نفسه فند مسئولو الأمن في مقاطعة فرح صحة الانباء . مؤكدين إن القوات الحكومية لم تفقد أرضاً لصالح المتمردين في المقاطعة المضطربة.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ