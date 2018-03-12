عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خلال المؤتمر الصحفي برلين – سبأ:

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الاثنين ان هناك "تحديات كبيرة" تنتظر حكومتها الجديدة الامر الذي يتطلب البدء بأسرع وقت ممكن بالعمل من اجل مواجهتها.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي شاركت فيه المستشارة ميركل عن الحزب المسيحي الديمقراطي وهورست زيهوفر عن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وهما قطبا الاتحاد المسيحي الديمقراطي اضافة الى اولاف شولتز عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.



وقالت ميركل ان عملا كثيرا ينتظر الحكومة الجديدة الامر الذي يأتي بعد محادثات شاقة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد قرابة ستة اشهر من اجراء الانتخابات الاخيرة والاتفاق أخيرا على تشكيل ائتلاف موسع بين اتحادها المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.



وأكدت ان الاحزاب الثلاثة اتفقت في هذه المباحثات على مواجهة هذه التحديات لاسيما الجديدة منها في اشارة منها الى تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول الحمائية الاقتصادية التي تنتهجها ادارته.



وعلى هذا الصعيد اعربت ميركل عن املها في التوصل لحل يرضي الطرفين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قائلة ان حكومتها الجديدة ستبحث فور تعيينها رسميا بعد غد الاربعاء عن قنوات للحوار مع المسؤولين الامريكيين لكنها في الوقت ذاته لم تستبعد تأييد حكومة بلادها في اسوأ الاحوال اتخاذ اجراءات مضادة.



وتأتي تصريحات ميركل على خلفية اعلان الرئيس الامريكي الاسبوع الماضي فرض رسوم على ورادات بلاده من الصلب والالومنيوم وتهديداته بفرض جمارك على شركتي صناعة السيارات الألمانية (مرسيدس بنز) و(بي ام دبليو).

سبأ [12/مارس/2018]سبأ