اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النفط ينخفض وزيادة الإنتاج الأمريكي تلقي بظلالها على الأسواق لندن ـ سبأ:

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة اليوم الاثنين في حين تلقي زيادة الإنتاج الأمريكي بظلالها على الأسواق رغم تباطؤ أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بانخفاض 13 سنتا وهو ما يعادل 0.2 بالمائة.



وبلغ العقود الآجلة لخام برنت 65.38 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا أو 0.2 بالمائة عن الإغلاق السابق.



وقال محللون إن تسييل مراكز قد يكون ساهم في الهبوط.



يأتي تراجع الأسعار بعد مكاسب يوم الجمعة الماضية وفي وقت سابق اليوم الاثنين.







سبأ [12/مارس/2018]سبأ