ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 12 - مارس - 2018 الساعة 07:12:33م
صدور قانونين بالموافقة على اتفاقيتين لمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى القانون رقم (4) لسنة2018م بشأن الموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
كوريا الشمالية: نريد إبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة
أعلن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب عن "رغبته القوية" لتوقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
كونتي يحفز لاعبيه على الاستبسال في مواجهة برشلونة
حث مدرب تشيلسي بطل إنجلترا أنطونيو كونتي لاعبيه للاستعداد لخوض معركة كبيرة في مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء إذا أرادوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
بدء دورة تدريبية خاصة بالتعريف بنظام التاجر المحاسبي بصعدة
مناقشة خطة عمل مكتب الأشغال بالحديدة
الأجهزة الأمنية في إب تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات
نادي هامبورغ الالماني يقيل مدربه بعد سبعة أسابيع فقط على تعيينه
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
النفط ينخفض وزيادة الإنتاج الأمريكي تلقي بظلالها على الأسواق
[12/مارس/2018]
لندن ـ سبأ:
 تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة اليوم الاثنين في حين تلقي زيادة الإنتاج الأمريكي بظلالها على الأسواق رغم تباطؤ أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بانخفاض 13 سنتا وهو ما يعادل 0.2 بالمائة.

وبلغ العقود الآجلة لخام برنت 65.38 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا أو 0.2 بالمائة عن الإغلاق السابق.

وقال محللون إن تسييل مراكز قد يكون ساهم في الهبوط.

يأتي تراجع الأسعار بعد مكاسب يوم الجمعة الماضية وفي وقت سابق اليوم الاثنين.



سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
اليورو يرتفع والدولار يهبط مع عودة الإقبال على المخاطرة
الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بعد بيانات الوظائف الأمريكية
العراق يعلن رغبته تقليص وارداته من المنتجات النفطية بنسبة 25 بالمائة
وزير التجارة الصيني: الحرب التجارية مع أمريكا ستجلب كارثة للاقتصاد العالمي
المانيا تعتبر سياسات ترامب التجارية تعرض الوظائف للخطر
الاتحاد الأوروبي واليابان يطالبان بالإعفاء من الرسوم الأمريكية
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
كوريا الجنوبية تعتزم جذب اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية
العراق يعلن عن إنجاز وتأهيل المرحلة الأولى في حقل عجيل النفطي شمال بغداد
الرئيس الفرنسي يؤكد رغبة بلاده في جعلها بوابة دخول للهند إلى أوروبا
العدوان السعودي على اليمن
إصابة امرأة وطفليها بغارة لطيران العدوان بصعدة
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مزرعة في زبيد بالحديدة
[12/مارس/2018]
58 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وعسير وجيزان
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مزرعتين بالحديدة
[11/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[11/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by