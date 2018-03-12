محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية لأبناء منطقة وادعة بصعدة صعدة-سبأ:

نظم أبناء منطقة وادعة بمدينة صعدة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي.



واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها محافظ المحافظة محمد جابر عوض وأمين عام محلي المحافظة محمد العماد ووكيل المحافظة للشؤون الإنسانية عبد الله القاسمي، الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المواطنين وتدمير مقومات حياتهم بالمحافظة.



وفي الوقفة أكد أمين عام محلي المحافظة، أن الشعب اليمني سينتصر لإيمانه بعدالة قضيته.. لافتا إلى أن الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.



وأشاد بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع الشرف والبطولة.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ