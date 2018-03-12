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آخر تحديث: الإثنين، 12 - مارس - 2018 الساعة 07:12:33م
صدور قانونين بالموافقة على اتفاقيتين لمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى القانون رقم (4) لسنة2018م بشأن الموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
كوريا الشمالية: نريد إبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة
أعلن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب عن "رغبته القوية" لتوقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
كونتي يحفز لاعبيه على الاستبسال في مواجهة برشلونة
حث مدرب تشيلسي بطل إنجلترا أنطونيو كونتي لاعبيه للاستعداد لخوض معركة كبيرة في مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء إذا أرادوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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  محلي
وقفة احتجاجية لأبناء منطقة وادعة بصعدة
[12/مارس/2018]
صعدة-سبأ:
نظم أبناء منطقة وادعة بمدينة صعدة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي.

واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها محافظ المحافظة محمد جابر عوض وأمين عام محلي المحافظة محمد العماد ووكيل المحافظة للشؤون الإنسانية عبد الله القاسمي، الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المواطنين وتدمير مقومات حياتهم بالمحافظة.

وفي الوقفة أكد أمين عام محلي المحافظة، أن الشعب اليمني سينتصر لإيمانه بعدالة قضيته.. لافتا إلى أن الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

وأشاد بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع الشرف والبطولة.

سبأ
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