محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع موسع بمجلس الشورى يناقش موضوع الصحة النفسية صنعاء-سبأ:

عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماع موسع برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم لجنة الصحة والسكان وعدد من أعضاء المجلس.



ناقش الاجتماع بحضور اللجنة التحضيرية لتنفيذ الموسم الفكري للصحة النفسية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة النفسية، وعدد من المختصين في جانب الطب والإرشاد النفسي، موضوع الصحة النفسية وبرنامج عمل الموسم الفكري للصحة النفسية والذي سيعقده مركز منارات للدراسات واستراتيجيات المستقبل اعتباراً من يوم غد.



وفي الاجتماع نوه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بدور أعضاء اللجنة التحضيرية للموسم الفكري للصحة النفسية من قيادات منظمات المجتمع المدني والمختصين من جامعتي صنعاء وذمار في الارتقاء بالصحة والنفسية والإرشاد النفسي.



واعتبر هذا الاجتماع تدشيناً لفعالية الموسم الفكري للصحة النفسية .. لافتا إلى أن العدوان الذي يشن على اليمن منذ ثلاثة أعوام، نجم عنه زيادة في الحالات والاضطرابات النفسية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، ما يستدعي تضافر الجهود الحكومية والشعبية وإسهام منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في التخفيف والحد من آثار التداعيات النفسية للعدوان والحصار.



ولفت العيدروس إلى أهمية تكامل الجهود بين وزارات الصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والإعلام والأوقاف والإرشاد والصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمات المجتمع المدني لعمل برامج مشتركة للحد من تبعات الآثار النفسية المترتبة على العدوان والحصار.



وأشاد بمبادرة مركز منارات للدراسات في تبنيه فعاليات الموسم الفكري للصحة النفسية .. لافتا إلى أهمية إصدار قانون خاص يعنى بالصحة النفسية وبما يسهم في إعادة بناء منظومة الصحة النفسية من أجل بناء الإنسان الفاعل القادر على العطاء.



وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى أهمية مراجعة الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية بما يتواكب مع المعطيات والمتغيرات الحاصلة جراء العدوان .. مطالبا الحكومة بدعم مصانع الأدوية المحلية لإنتاج أدوية وعقاقير الأمراض النفسية وبما يلبي احتياجات المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.



واستمع الحاضرون من ممثلي الصحة النفسية من منظمات المجتمع المدني والمختصين من جامعتي صنعاء وذمار إلى شرح موجز حول محاور الموسم الفكري للصحة النفسية الذي سيتناول مفهوم الصحة النفسية وواقعها في اليمن، والآثار النفسية المترتبة على العدوان.



وتطرق الحاضرون إلى النقص الحاد في عدد الأطباء والمعالجين النفسانيين في اليمن .. مؤكدين أهمية تأهيل دفعات جديدة من الأطباء والمختصين، سواءً بفتح تخصصات جديدة في الجامعات المحلية أو الإبتعاث الخارجي من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وتم خلال الاجتماع استعراض مختصر لأوراق عمل الموسم الفكري للصحة النفسية والتي ستتضمن رؤية الباحثين في مجال الطب النفسي والإرشاد النفسي لتعزيز الصحة النفسية ووصول خدماتها إلى أفراد المجتمع من خلال استنهاض همم متخذي القرار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية الفاعلة المؤثرة للاهتمام بقضايا الصحة النفسية، وتفعيل وتطوير ودعم الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في اليمن.



وأكد الاجتماع أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي للصحة النفسية بما يحقق الفرد التكيف مع ضغوط الحياة وأزماتها والتخفيف من آثارها والوقاية من المرض النفسي.



وشدد المجتمعون على أهمية تحفيز الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والقيادات الفاعلة والمؤثرة للاهتمام بقضايا الصحة النفسية وبما يسهم في وصول خدمات الصحة النفسية للمجتمع وتوسيعها.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ