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آخر تحديث: الإثنين، 12 - مارس - 2018 الساعة 07:12:33م
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  عربي ودولي
السلطات النمساوية تكثف إجراءاتها الأمنية حول السفارات الأجنبية
[12/مارس/2018]
فيينا – سبأ:
اعلنت الشرطة النمساوية اليوم الاثنين تعزيز اجراءاتها الامنية حول جميع مقرات البعثات الدبلوماسية الاجنبية في فيينا في اعقاب مقتل رجل بالرصاص إثر مهاجمته بسكين جنديا كان يحرس مقر اقامة السفير الايراني.

وقال المتحدث باسم الشرطة هارالد سوروس خلال مؤتمر صحفي ان التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة دوافع الهجوم موضحا ان المهاجم شاب يحمل الجنسية النمساوية ويبلغ من العمر 26 عاما.

واضاف المتحدث ان السفير الايراني كان متواجدا مع عائلته في مقر اقامته عندما وقع الهجوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

واشار الى ان الجندي الذي يتلقى حاليا العلاج بعد إصابته بجرح في ذراعه اضطر لاطلاق النار وقتل المهاجم بعد أن أخفق في ابعاده باستخدام رذاذ الفلفل.

يذكر ان هذا الحادث يأتي بعد ايام من هجومين بسكين شنهما شاب افغاني (23 عاما) في فيينا واصيب في أحدهما زوجان وابنتهما البالغة من العمر 17 عاما حيث اعترف الشاب بتنفيذهما تحت تأثير تعاطي المخدرات نافيا وجود اية دوافع سياسية وراءهما.

سبأ
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