عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهند تعلن مقتل ثلاثة مسلحين في ولاية (جامو وكشمير) نيودلهي – سبأ:

اعلن الجيش الهندي اليوم الاثنين مقتل ثلاثة مسلحين في اشتباكات مع قوات الامن في محافظة (انانتناج) بولاية (جامو وكشمير) شمال البلاد.



ونقلت وكالة (اندو اسيان نيوز) الهندية للانباء عن مسؤول بالجيش القول إن عملية امنية بدأت اثر ورود معلومات عن وجود المسلحين في منطقة (هاكورا) في محافظة (انانتناج) ما ادى الى مقتل ثلاثة مسلحين.



بدوره ذكر متحدث باسم الشرطة المحلية ان العملية اسفرت كذلك عن العثور على اسلحة وذخائر في موقع الحادث ومنها بنادق كلاشنكوف ومسدسات وقنابل يدوية مشيرا الى ان احد المسلحين القتلى متهم بالتورط في قتل شرطي جراء هجوم وقع على موقع تابع للشرطة في مدينة (سورا) بالمنطقة.



من جانبها وجهت السلطات المحلية باغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في إجراء احترازي.



وتتهم الهند جارتها باكستان بدعم الجماعات المسلحة في (كشمير) وتمويلها ومساعدتها في حين تنفي إسلام آباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ