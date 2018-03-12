محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الاجهزة القضائية والامنية بالمحويت المحويت-سبأ:

ناقش لقاء بحافظة المحويت، اليوم ، ضم المحافظ فيصل حيدر، ورئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي عبدالغني البركاني، سبل تعزيز التنسيق في بين الاجهزة القضائية والامنية .



واستعرض اللقاء بحضور وكيل المحافظة حمود شملان ومدير ادارة الأمن العميد عبدالقادر الماخذي ووكيل نيابة المحويت القاضي خالد العديل ، المعالجات الكفيلة بالتغلب على الصعوبات التي تواجه عمل النيابة العامة، وبما يحقق الامن والعدالة في المحافظة .







واكد اللقاء ضرورة تلبية احتياجات العمل القضائي واعداد ما يلزم لإنشاء خمس نيابات وإصلاحية مركزية للأحداث وسجن احتياطي في عدد من مديريات المحافظة.



واكد محافظ المحويت ، التزام السلطة التنفيذية بالقرارات والتوجيهات القضائية وتسهيل كافة مهامه في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الاحكام القضائية ، وكل ما يكفل قيام الاجهزة القضائية بدورها في البت في القضايا المنظورة لديها بسرعة المطلوبة .





سبأ [12/مارس/2018]سبأ