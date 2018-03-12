مناقشة سبل تحسين الأداء بمكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة ريمة [12/مارس/2018] ريمة - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري سير العمل وسبل تحسين الأداء بمكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة.



واستمع الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد ، من مدير عام مكتب الاوقاف والإرشاد بالمحافظة خالد البزاز الي شرح عن أوضاع المكتب وأحوال الموظفين وصعوبات سير العمل والاحتياجات اللازمة لتحسين الأداء بالمستوى المطلوب.



واشار البزاز الى خطة المكتب للفترة القادمة فيما يخص زيادة ايراداته عن طريق استغلال ممتلكات الوقف وتوظيفها بما يعود بالنفع على بيوت الله وتطويرها والجوانب المتعلقة بتفعيل الجانب التوعوي للخطباء والمرشدين.



وشدد المحافظ العمري على ضرورة الانضباط الوظيفي والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد الذي يعتبر من اولويات العمل للادارة الجديدة للمكتب.



وأشار محافظ ريمة الى ضرورة الاهتمام والحفاظ على ممتلكات وحقوق الاوقاف وعدم العبث فيها وتسخيرها للإغراض المخصصة لها..



واكد المحافظ العمري اهمية تفعيل دور مكتب الاوقاف والارشاد في التوعية الدينية والأشراف على المساجد والعمل على التوعية المجتمعية بين اوساط المجتمعات المحلية بأهداف العدوان ومايسعي اليه من خلال مخططاته الشيطانية.



مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود من الخطباء والمرشدين وبما يعود بالفائده للمجتمع ويعزز من مواجهة العدوان الهمجي الذي تتعرض له بلادنا.

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