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أمين العاصمة يطلع على سير العمل بمشاريع تأهيل عدد من التقاطعات والشوارع
[12/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
اطلع أمين العاصمة حمود محمد عباد اليوم على سير الأعمال الجارية لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والترميم في عدد من التقاطعات والشوارع الرئيسية بالأمانة.

حيث تفقد عباد ومعه الوكيل المساعد لقطاع المشاريع والأشغال المنهدس عبدالكريم الحوثي والوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية هاشم الوزير، سير العمل بتأهيل وسفلتة شارع بيروت وشارع إيران بمديرية السبعين وشارع القصر بمديرية التحرير.

وأشار أمين العاصمة إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة أمانة العاصمة لتأهيل عدد كبير من التقاطعات والشوارع الرئيسية سواء في مجال السفلتة أو الترميم والرصف بالأحجار.

ولفت إلى أن هناك عشرات الشوارع والأحياء تجري فيها حالياً عملية الرصف بالأحجار وتأهيل الشوارع بالإسفلت خاصة مع قدوم موسوم الأمطار.

ودعا عباد المواطنين إلى المساهمة في الحفاظ على الشوارع ونظافتها وعدم تشويهها بالحفريات أو غيره من الأعمال العشوائية.

فيما أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالأمانة المهندس عبدالله الرعيني، أن أعمال التأهيل والترميم جارية حاليا في الشوارع الرئيسية "بيروت وإيران و14 أكتوبر وشارع صفر" بمديرية السبعين.

بدوره أشار مدير الوحدة التنفيذية للترميمات بأمانة العاصمة المهندس فؤاد العديني إلى أن الوحدة تستهدف في مشاريع الترميم والتأهيل الشوارع الرئيسية بالقطاع الشرقي للأمانة وكذا الأعمال الطارئة والحفريات في عموم الأمانة بتكلفة 220 مليون ريال بدعم من صيانة الطرق بأمانة العاصمة.
سبأ
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