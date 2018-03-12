مكتب تربية المحويت يحتفل باليوم العالمي لغسل اليدين [12/مارس/2018] المحويت - سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة المحويت اليوم فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين بالماء والصابون بدعم من منظمة اليونيسف.



وفي الاحتفال أشاد وكيل المحافظة حمود شملان بصمود الكادر التربوي واهتمامه بتنظيم الانشطة والفعاليات المجتمعية التي تعكس تفاعل أبناء محافظة المحويت ودورهم الايجابي في مواجهة التحديات الراهنة.



ونوه بأهمية المناسبة الرمزية ليس في الحفاظ علي النظافة الشخصية بل نظافة البيئة والمجتمع وجمال المدينة والسلوك.



فيما حث مدير عام مكتب التربية بالمحافظة محمد نسر الانسي علي نظافة الابدان والنفوس وحب الوطن وتجسيد الوعي والمعرفة في شتي مناحي الحياة اليومية .



وأكد أن هذه الفعاليات تعبر عن شموخ وعزة وصمود أبناء الشعب اليمني وعدم استسلامهم وخنوعهم لتحالف العدوان السعودي الامريكي ورفضهم للوصاية والاستعمار.



وشددت كلمات المشاركين علي التوعية بأهمية غسل اليدين بالصابون للوقاية من الأمراض حيث يموت سنويا الكثير دون سن الخامسة نتيجة الإصابة بالأمراض الانتقالية كالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة بينما يمكن تدارك خطر الاصابه من هذه الأمراض من خلال السيطرة عليها بغسل الأيدي بالماء والصابون.



تخلل الحفل فقرات انشادية ومسرحية لزهرات مدرسة عائشة للبنات نالت استحسان الحضور.



حضر الحفل مدراء عموم المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية والقيادات التربوية وعدد من الاباء والامهات.

سبأ