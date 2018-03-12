ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية للسلطة القضائية [12/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

بدأت بوزارة العدل اليوم، ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية للسلطة القضائية، تستمر ثلاثة ايام بمشاركة 20 متدربا يمثلون إدارات التدريب بالأجهزة القضائية.



وفي افتتاح الورشة التي تنظمها الادارة العامة للتدريب بوزارة العدل إلقى نائب وزير العدل القاضي احمد العقيدة كلمة اكد فيها اهمية الاستفادة من الورشة في كسب المزيد من المعلومات والمعارف حول الاعداد الجيد لخطط وبرامج التدريب.



واشار إلى اهتمام قيادة السلطة القضائية بتدريب الكادر الاداري والفني والمالي باعتبارهم الاداة والوسيلة الناجعة في تطوير الاعمال، كون العنصر البشري يمثل حجز الزاوية في عملية التنمية.



واوضح ان وزارة العدل اقرت تشكيل لجنة مشتركة للتدريب والتأهيل لمنتسبي السلطة القضائية، بهدف تحقيق الاهداف المشتركة في تطوير منظومة العمل القضائي على كافة المستويات.



من جانبه اكد وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والادارية القاضي سعد هادي ، اهمية خروج الورشة بتوصيات مبنية على أفكار علمية جديدة تسهم في ايجاد رؤية موحدة لاحتياجات العمل القضائي من التدريب.



واكد على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من اجل الارتقاء بمستوى الاداء وتطوير العمل في مختلف اجهزة السلطة القضائية.



ويتلقى المشاركون محاضرات ودورس تطبيقية حول برامج التنمية البشرية وآليات إعداد الخطط والبرامج التدريبية المتعلقة بالاحتياجات الفعلية لتطوير القدرات البشرية العاملة في مجالات التوثيق القضائي والمالي والاداري.

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