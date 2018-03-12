اختتام دورة الاسعافات النفسية الأولية للأطفال في المحويت [12/مارس/2018] المحويت - سبأ:

أختتمت في مدينة المحويت اليوم دورة تدريبية حول تقديم الاسعافات النفسية الأولية للأطفال وآليات الإحالة نظمتها منظمة انترسوس بالشراكة مع جمعيات محلية وبدعم من منظمة اليونيسف.



وهدفت الدورة في يومين تعريف 22 متدرب ومتدربة من مديريات المحافظة علي قواعد الدعم النفسي للطفل ومهارات تقديم المساندة والرعاية الذاتية للأطفال المتضررين من كوارث الحرب والاضطرابات الناجمة عن صدمة أو أزمة معينة.



وأوضح منسق الدورة رعد الضبيبي أن المتدربين تلقوا مهارات في كيفية إعداد خطط متنوعة لمسانده الطفل الذي يعاني من جروح نفسيه علي تخطي أعراض الصدمة بالتدرج في أجواء آمنة بالتعرف علي طريقة سلوكياته أثناء الأنشطة التي تقدم له.



وأكد منسق الدورة علي أهمية هذه الدورة في تشجيع الطفل وإظهار ثقته بقدراته من خلال ملاحظه ومتابعة ملامحه وأعراضه النفسيه وحركاته الجسديه والاستماع لحديثه وشكواه ومن ثم مساعدته علي إيجاد مكامن القوة لديه ومداوة جروحه النفسيه.



وأشار إلي ضرورة تقديم الدعم النفسي للأطفال علي مستوي كل منزل خاصة في الظروف التي تمر بها بلادنا نتيجة العدوان والحصار.

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