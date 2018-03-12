الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشئون الإنسانية تصل صنعاء [12/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشئون الإنسانية الجديدة لدى اليمن ليز جراند.



وأعربت ليز جراند في مؤتمر صحفي عقدته بمطار صنعاء، عن سعادتها بتعيينها منسقة للشئون الإنسانية باليمن.



وقالت " أكبر كارثة إنسانية في العالم موجودة باليمن وملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة".



وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيعقد مؤتمر في الثالث من إبريل القادم تحضره عدد من الدول لتقديم المساعدات والدعم لليمن".



وبينت أن المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة بحاجة إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار لمواجهة الكارثة الإنسانية في اليمن قدم منها مليار دولار من المانحين.



وأوضحت جراند أن من الأولويات التي يجب التركيز عليها انعدام الأمن الغذائي حيث يوجد ما يقارب 17مليون شخص يعانون من الانعدام الغذائي في اليمن.

سبأ