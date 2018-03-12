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مناقشة أوضاع القطاع المصرفي بذمار
[12/مارس/2018] ذمار - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي اليوم أوضاع القطاع المصرفي بالمحافظة.

وفي الاجتماع الذي ضم ممثلي محلات الصرافة، أشار المحافظ المقدشي إلى أهمية قيام محلات الصرافة بدورها في مساندة جهود البنك المركزي من أجل استقرار سعر صرف الريال، وضبط سوق الصرف للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.

وشدد على ضرورة التزام محلات الصرافة باللوائح والقانونين المنظمة للسوق المصرفي واستكمال الإجراءات القانونية والتصاريح الخاصة بمحلات الصرافة.

ولفت المحافظ المقدشي إلى أن المخالفات التي تمارسها بعض شركات الصرافة ساهمت إلى جانب العدوان والحصار في انهيار العملة وتردي الوضع الاقتصادي.. مشيرا إلى أن السلطة المحلية ستتيح فرصة لشركات الصرافة لتصحيح وضعها ومزاولة أعمالها وفق تصاريح رسمية.

ووجه بضبط أي محلات صرافة لم تستكمل الإجراءات القانونية بعد انتهاء المهلة المحددة .. مؤكدا دعم قيادة المحافظة ومساندتها للبنك المركزي في تنفيذ السياسيات المصرفية وضبط السوق المصرفي.

فيما استعرض مدير فرع البنك المركزي بذمار فائز جحيش، أوضاع السوق المصرفي مع تزايد شركات الصرافة الخاصة التي تزاول نشاطها بدون تصاريح وبصورة مخالفة للقانون، والسبل الكفيلة بمعالجة هذ الإشكاليات التي أثرت سلبا على الأداء المصرفي والاستقرار الاقتصادي.

حضر الاجتماع مدير مكتب النقل حيدر سودان ومدير مكتب شؤون المغتربين يحيى هاشم الكبسي ومدير مكتب الثقافة محمد العومري ومدير مكتب المحافظ فيصل حسان.
سبأ
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