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آخر تحديث: الإثنين، 12 - مارس - 2018 الساعة 05:13:48م
مصرع 13 من جنود العدو والمرتزقة بعمليات قنص
لقي 13 من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية، ودكت المدفعية مواقعهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح و العتاد .
كوريا الشمالية: نريد إبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة
أعلن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب عن "رغبته القوية" لتوقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
كونتي يحفز لاعبيه على الاستبسال في مواجهة برشلونة
حث مدرب تشيلسي بطل إنجلترا أنطونيو كونتي لاعبيه للاستعداد لخوض معركة كبيرة في مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء إذا أرادوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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المعهد العالي للتوجيه والإرشاد يحيي ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء (مصحح)
[12/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
أحيا المعهد العالي للتوجيه والإرشاد اليوم بصنعاء فعالية بمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وفي الفعالية أشارت فاطمة شرف الدين في كلمة المعهد إلى أهمية إحياء ذكرى مولد فاطمة الزهراء عليها السلام لما لها من مكانة في الإسلام وما تتحلى به من خصال حميدة .. منوهة بالمكانة الرفيعة التي تحتلها المرأة المسلمة والمرأة اليمنية بصورة خاصة.

واستعرضت مسيرة حياة السيدة فاطمة الزهراء ومناقبها ودورها في نشر الرسالة الإسلامية، لافتة إلى ضرورة التحلي بصفاتها ومآثرها والسير على نهجها .

وأشادت بصمود المرأة اليمنية على مدى ثلاثة أعوام في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي ودورها في دعم الجبهات ورفدها بالمال والرجال.

وهنأت نساء اليمن بذكرى مولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وما تحمله هذه المناسبة من دلالات ودروس تبرز صفات ومميزات المرأة المؤمنة.

تخلل الفعالية كلمات وقصيدة شعرية وأنشودة " لبيك يا زهراء"، ولمحة مختصرة عن السيدة فاطمة رضوان الله عليها حياتها وسيرتها والتأكيد على ضرورة الاقتداء بأخلاقها والسير على نهجها قولاً وعملاً.
سبأ
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