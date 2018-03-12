محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المعهد العالي للتوجيه والإرشاد يحيي ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء صنعاء - سبأ :

أحيا المعهد العالي للتوجيه والإرشاد اليوم بصنعاء فعالية بمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.



وفي الفعالية أشارت فاطمة الشرقي في كلمة المعهد إلى أهمية إحياء ذكرى مولد فاطمة الزهراء عليها السلام لما لها من مكانة في الإسلام وما تتحلى به من خصال حميدة .. منوهة بالمكانة الرفيعة التي تحتلها المرأة المسلمة والمرأة اليمنية بصورة خاصة.



واستعرضت مسيرة حياة السيدة فاطمة الزهراء ومناقبها ودورها في نشر الرسالة الإسلامية، لافتة إلى ضرورة التحلي بصفاتها ومآثرها والسير على نهجها .



وأشادت بصمود المرأة اليمنية على مدى ثلاثة أعوام في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي ودورها في دعم الجبهات ورفدها بالمال والرجال.



وهنأت نساء اليمن بذكرى مولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وما تحمله هذه المناسبة من دلالات ودروس تبرز صفات ومميزات المرأة المؤمنة.



تخلل الفعالية كلمات وقصيدة شعرية وأنشودة " لبيك يا زهراء"، ولمحة مختصرة عن السيدة فاطمة رضوان الله عليها حياتها وسيرتها والتأكيد على ضرورة الاقتداء بأخلاقها والسير على نهجها قولاً وعملاً .

سبأ [12/مارس/2018]سبأ