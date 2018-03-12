عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ادارة ترمب تساعد موظفي المدارس للتدرب على حمل السلاح واشنطن – سبأ:

اعلن مسؤولون حكوميون الليلة الماضية، ان ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب ستقدم المساعدة لتدريب معلمين او موظفي المدارس على استخدام الاسلحة، لمنع عمليات القتل المشابهة لتلك التي اودت بحياة 17 شخصا بفلوريدا الشهر الماضي.



وقال احد مستشاري الرئيس اندرو بريمبرغ ان "ادارة ترمب ستعمل مع الولايات على توفير تدريب صارم على استخدام الاسلحة، يستهدف العاملين المؤهلين في المدارس".



واشار مسؤول حكومي اخر لم يرغب في كشف اسمه، الى ان هناك بالفعل "عددا" من البرامج في انحاء البلاد تهدف الى تدريب موظفي المدارس على اطلاق النار، لافتا الى ان ادارة ترمب "تعمل مع وزارة العدل لمواصلة وزيادة حجم المساعدات" المخصصة لمبادرات كهذه.



وقالت وزيرة التعليم الأميركية بيتسي ديفوس، ان فكرة ادخال اسلحة الى المدارس للتعامل مع قتلة محتملين، هي "جزء من خطة براغماتية لتحسين السلامة بشكل كبير في المدارس".



سبأ [12/مارس/2018]سبأ