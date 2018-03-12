محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 13 من جنود العدو والمرتزقة بعمليات قنص صنعاء - سبأ :

لقي 13 من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية، ودكت المدفعية مواقعهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح و العتاد .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم قنص ستة جنود سعوديين شمال قرية قوى وقرية حامضة،وقصفت المدفعية تجمعات آخرى لجنود العدو في مواقع برج السودة السعودي,قرية قمر, جبل دخان و الخوبة .



وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم قبالة منفذ علب في عسير وتدمير معدل 50 , في حين تم قنص ستة من المرتزقة بالمنطقة نفسها .



في نجران دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الشرفة والشبكة و رقابة السديس, وتم استهداف تجمعات للمرتزقة في بير السلامي قبالة صحراء الأجاشر بقذائف المدفعية .



ولفت المصدر الى أن وحدة الهندسة للجيش واللجان دمرت آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة صبرين بمديرية خب الشعف في محافظة الجوف ,وتم استهداف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية .



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي على مواقعهم وتحصيناتهم في الجوازعة بطور الباحة في محافظة لحج , و قنص مرتزق جنوب معسكر خالد بموزع في محافظة تعز .





سبأ [12/مارس/2018]سبأ