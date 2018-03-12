مصرع 13 من جنود العدو والمرتزقة بعمليات قنص لقي 13 من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية، ودكت المدفعية مواقعهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح و العتاد . كوريا الشمالية: نريد إبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة أعلن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب عن "رغبته القوية" لتوقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة. كونتي يحفز لاعبيه على الاستبسال في مواجهة برشلونة حث مدرب تشيلسي بطل إنجلترا أنطونيو كونتي لاعبيه للاستعداد لخوض معركة كبيرة في مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء إذا أرادوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.