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مقتل 15عراقيا برصاص داعش جنوب كركوك
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  عربي ودولي
مقتل 15عراقيا برصاص داعش جنوب كركوك
[12/مارس/2018]
كركوك – سبأ :
قتل 15عراقيا برصاص تنظيم /داعش/ بعد نصب نقطة تفتيش وهمية واحراق سياراتهم جنوبي مدينة كركوك 250/ كيلومترا شمالي بغداد.

وقال اللواء الركن معن السعدي قائد العمليات الخاصة في تصريح صحفي "إن نحو 15 عراقيا قتلوا الليلة الماضية في منطقة طوزخرماتو إثر قيام مجموعة من عصابات داعش الإرهابية بنصب نقطة تفتيش وهمية على طريق بغداد - طوزخورماتو بين مفرق قضاء أمرلي ونقطة تفتيش مضيق انجانة الجبلي قرب قرية مفتول".

وأضاف "أن عناصر التنظيم أحرقوا جثث الضحايا وعدد من السيارات موضحًا أن طريق طوزخرماتو-بغداد تم قطعه وتم فرض إجراءات حظر التجوال.

ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 21 من ديسمبر الماضي إنهاء وجود داعش عسكريا في العراق، إلا أن عناصر التنظيم مازالت تشن هجمات من حين لآخر في العراق.

سبأ
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