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آخر تحديث: الإثنين، 12 - مارس - 2018 الساعة 12:16:22م
مصرع 13 من جنود العدو والمرتزقة بعمليات قنص
لقي 13 من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية، ودكت المدفعية مواقعهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح و العتاد .
كوريا الشمالية: نريد إبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة
أعلن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب عن "رغبته القوية" لتوقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
كونتي يحفز لاعبيه على الاستبسال في مواجهة برشلونة
حث مدرب تشيلسي بطل إنجلترا أنطونيو كونتي لاعبيه للاستعداد لخوض معركة كبيرة في مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء إذا أرادوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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  عربي ودولي
قتيلان بتحطم مروحية في النهر الشرقي بنيويورك
[12/مارس/2018]
نيويورك – سبأ :
اعلنت سلطات مدينة نيويورك الاميركية، عن مقتل شخصين واصابة اربع أخرين نتيجة تحطم مروحية سياحية الليلة الماضية في النهر الشرقي في نيويورك.

وقال قائد فريق الاطفاء في المدينة، دانييل نيغرو، ان المروحية التي كانت تقل ستة أشخاص بمن فيهم الطيار، قد تحطمت في النهر الشرقي، مشيرا الى نجاح "الطيار في الخروج، لكن الخمسة الاخرين لم يتمكنوا" من ذلك.

وأوضح أنه تم إرسال غواصين على الفور إلى المكان وقد انتشلوا الركاب الخمسة الذين كانوا في ظروف صعبة بسبب التيار المائي القوي في الموقع، لافتا إلى ان اثنين منهم قُتلا وان الثلاثة الاخرين "نقلوا الى المستشفى في حال حرجة".

سبأ
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