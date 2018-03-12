عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتيلان بتحطم مروحية في النهر الشرقي بنيويورك نيويورك – سبأ :

اعلنت سلطات مدينة نيويورك الاميركية، عن مقتل شخصين واصابة اربع أخرين نتيجة تحطم مروحية سياحية الليلة الماضية في النهر الشرقي في نيويورك.



وقال قائد فريق الاطفاء في المدينة، دانييل نيغرو، ان المروحية التي كانت تقل ستة أشخاص بمن فيهم الطيار، قد تحطمت في النهر الشرقي، مشيرا الى نجاح "الطيار في الخروج، لكن الخمسة الاخرين لم يتمكنوا" من ذلك.



وأوضح أنه تم إرسال غواصين على الفور إلى المكان وقد انتشلوا الركاب الخمسة الذين كانوا في ظروف صعبة بسبب التيار المائي القوي في الموقع، لافتا إلى ان اثنين منهم قُتلا وان الثلاثة الاخرين "نقلوا الى المستشفى في حال حرجة".

سبأ [12/مارس/2018]سبأ