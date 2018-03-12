عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العفو الدولية/ ميانمار تبني قواعد عسكرية على قرى الروهينجا المحروقة يانجون – سبأ :

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ميانمار تقوم حاليًا ببناء قواعد عسكرية وبنية أساسية أخرى على قرى أحرقت وسويت بالأرض بعد أن كان يقطنها سكان من عرقية الروهينجا سابقا.



وحذر تقرير صادر عن المنظمة من أن الأرض التي كانت تسكنها في الماضي أقلية بلا جنسية يجري عسكرتها "بوتيرة مثيرة للقلق" مع بناء نقاط حدود وقواعد ومهابط لطائرات مروحية.



وفر ما يقرب من 700 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش على خلفية حملة وحشية للجيش في ميانمار بدأت في أغسطس من العام الماضي.



وقال تيرانا حسن، مدير الاستجابة في الأزمات بمنظمة العفو الدولية، وفقاً لبيان صدر اليوم إن "ما نشهده في ولاية راخين هو استيلاء على الأراضي من قبل الجيش على نطاق درامي ويجري بناء قواعد جديدة لإيواء نفس قوات الأمن التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ضد الروهينجا".



يذكر أن ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، أعلنت في يناير الماضي عن استعدادها إعادة لاجئي الروهينجا في بنجلاديش إلى موطنهم، فيما حذرت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة من أن الأوضاع في ولاية راخين الشمالية غير مناسبة لعودتهم.



وقال تيرانا حسن إن هذا الدليل الأخير "يجعل من العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئي الروهينجا أمرا بعيد المنال".



وقالت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة في شؤون حقوق الانسان في ميانمار، يانجي لي، في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان الصادر يوم الجمعة إن تصرفات ميانمار في ولاية راخين ترقى إلى الإبادة الجماعية.

سبأ [12/مارس/2018]سبأ