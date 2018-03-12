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آخر تحديث: الإثنين، 12 - مارس - 2018 الساعة 12:16:22م
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  عربي ودولي
مقتل مهاجم يحمل سكينا أمام مقر سكن السفير الإيراني في فيينا
[12/مارس/2018]
فيينا – سبأ :
قالت الشرطة النمساوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن جنديا نمساويا أطلق النار على مهاجم كان يحمل سكينا أمام مقر السفير الإيراني في فيينا، وأرداه قتيلا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن مواطنا نمساويا يبلغ من العمر 26 عاما هاجم الجندي، الذي كان يحرس المكان بمفرده، فجأة في وقت متأخر من يوم الأحد.

وأثناء الصراع الذي أعقب ذلك، أطلق الجندي أربع طلقات من سلاحه على المهاجم، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة أودت بحياته في مكان الحادث.

وقال المتحدث إنه لا يزال من " المبكر للغاية " التكهن بدوافع الرجل. ويأتي الحادث بعد إصابة أربعة أشخاص في حادثة طعن في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاربعاء الماضي.

سبأ
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