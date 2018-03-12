محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 58 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وعسير وجيزان محافظات - سبأ :

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 58 غارة على عدد من محافظات الجمهورية وعسير وجيزان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق حدودية متفرقة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على مديرية باقم و غارة على منطقة طخية بمديرية مجز و غارة أخرى على منطقة القد بمديرية رازح .



كما شن غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر و ثلاث غارات على منطقة الفرع واستهدف بغارة سيارة مواطن في آل أبو جبارة بمديرية كتاف .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريتي شدا و رازح الحدوديتين .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مطار صنعاء الدولي و 13 غارة على قاعدة الديلمي الجوية ، و 11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .



وفي محافظة الحديدة شنت طائرة بدون طيار تابعة للعدوان غارتين على مديرية حيس ، وشن الطيران الحربي ثلاث غارات على مزرعة في مديرية الجراحي وأربع غارات على مزرعة أخرى في زبيد ، كما شن غارة على مطار الحديدة الدولي .



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، و ثلاث غارات على جبل الذراع الأحمر بمديرية حرف سفيان محافظة عمران .



وأفاد المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارة على مجازة في عسير و غارة على موقع الطلعة في جيزان

سبأ [12/مارس/2018]سبأ