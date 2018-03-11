محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة المدفعية تدك مواقع وتجمعات لجيش العدو بنجران وجيزان وعسير جيزان - سبأ :

دكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران وعسير.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في الخوبة وجبل دخان وقرية قمر بجيزان محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية دكت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس وموقعي الشرفة والشبكة، واستهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في بير السلامي قبالة صحراء الأجاشر قبالة نجران.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير معدل بقصف مدفعي استهدف تحصيناتهم قبالة منفذ علب بعسير.



كما أكد المصدر قنص أربعة جنود سعوديين شمال قرية قوى وجنديين في قرية حامضة بجيزان، وستة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسير.



وشن طيران العدوان غارة على مجازة بعسير وغارة موقع الطلعة بنجران.

سبـأ [11/مارس/2018]سبـأ