محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح يلتقي رئيس حكومة الأطفال صنعاء - سبأ :

التقى رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله الهادي اليوم بصنعاء رئيس حكومة أطفال اليمن علي القرماني وعدد من وزراء الحكومة.



وفي اللقاء استعرض اللواء الهادي أوضاع فئة السجناء الأحداث وما توليه المصلحة من عناية صحية وبرامج تأهيليه لهم.



إلى ذلك اطلع رئيس وأعضاء حكومة أطفال اليمن على أوضاع نزلاء السجن المركزي بصنعاء، واستمعوا من مدير عام السجن العميد عبدالفتاح الديلمي إلى إيضاح عن الرعاية المقدمة للنزلاء والجهود المبذولة لتوفير إحتياجاتهم وبرامج التدريب والتأهيل.



فيما نوه رئيس وأعضاء حكومة الأطفال بمستوى الخدمات التي توفرها المصلحة وإدارة السجن للنزلاء .

سبـأ [11/مارس/2018]سبـأ