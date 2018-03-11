محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة بصعدة صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 11 غارة على مناطق متفرقة بصعدة، فيما تعرضت مديريتي رازح وشدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية باقم وغارة على منطقة طخية بمديرية مجز.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف واستهدف بغارة سيارة مواطن في آل أبو جبارة، كما شن غارة على منطقة القد بمديرية رازح وغارتين على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر.



وذكر المصدر أن مناطق متفرقة بمديريتي رازح وشدا تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف اضرار بمزارع وممتلكات الموطنين.

سبـأ [11/مارس/2018]سبـأ