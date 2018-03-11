[11/مارس/2018]
المحويت - سبأ :
ناقش لقاء بمديرية الطويلة محافظة المحويت اليوم جوانب دعم العملية التعليمية وإنجاح العام الدراسي.
واستعرض اللقاء الذي ضم مدير عام المديرية أحمد الولي وأمين عام محلي المديرية مجاهد النصيري ومدير مكتب التربية عبدالله سعد ونائبيه ومجالس الآباء.. الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وسبل والتغلب عليها .
وأكد اللقاء أهمية حشد الجهود المجتمعية لدعم القطاع التربوي بالمديرية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
وثمن مدير عام المديرية وأمين محلي المديرية جهود الكادر التربوي وصموده في الميدان لأداء الواجب رسالته التربوية.
وأشادا بجهود مجالس الآباء وأبناء المديرية لتفاعلهم وحرصهم علی استمرار التعليم وضمان إنجاح العام الدراسي .
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