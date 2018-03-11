العون المباشر تدشن غداً مخيمها الـ 22 للعيون بالحديدة [11/مارس/2018] صنعاء - سبأ :

تدشن جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن غداً الاثنين مخيم النور الطبي المجاني الـ 22 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مدينة الحديدة بتمويل فاعل خير من الكويت.



ينفذ المخيم فريق طبي من البرنامج الوطني لمكافحة العمى التابع لوزارة الصحة في مستشفى العلفي الجامعي خلال الفترة من 12 ـ 17 مارس الجاري بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتبي الصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة.



وأوضح منسق المخيم لدى مكتب العون المباشر فريد الدهمشي أن المخيم يعتزم معاينة وفحص ألفين و500 حالة وإجراء 250 عملية سحب مياه بيضاء وزراعة عدسات وتوزيع الأدوية والنظارات مجاناً بالإضافة إلى استهداف ألف و500 شخص بالتوعية والتثقيف حول أمراض العيون.



من جانبها أكدت القائم بأعمال مدير مكتب جمعية العون المباشر باليمن سارة بازرعة أن المكتب يواصل تنفيذ مخيمات النور المجانية، مشيرة إلى أن خطة هذا العام تتضمن تنفيذ 21 مخيماً في 15محافظة .



وأوضحت أن عدد الحالات المحتاجة إلى عمليات جراحية سنوياً يصل إلى 75 ألف حالة.



وذكرت بارزعة أن عدد المستفيدين من المخيمات التي نفذتها العون المباشر خلال عامي 2016 و 2017م وصل إلى 63 ألفاً و671 مستفيداً تم تقديم الفحوصات الطبية لهم، كما تم إجراء ستة آلاف و323 عملية جراحية لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات بالإضافة إلى توزيع الأدوية على ستة آلاف و933 مريضاً، والنظارات الشمسية لستة آلاف و322 مستفيداً والنظارات الطبية لألفين 422 مريضاً .



وأشارت إلى أن الخدمات الصحية والمستشفيات في اليمن على شفا الانهيار الكامل إثر عجز 50 بالمائة من المراكز والمستشفيات عن تقديم خدماتها نتيجة الأوضاع في البلاد، التي أدت إلى توقف الميزانيات التشغيلية وعدم دفع رواتب العاملين بانتظام.



ودعت شركاء العمل الإنساني والداعمين الدوليين والإقليميين إلى الاستجابة الفعالة وتعزيز الدعم الذي يستهدف الخدمات العامة الرئيسية لمنع المزيد من الانهيار.



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