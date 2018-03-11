مناقشة مستوى تحصيل الموارد الزكوية بالحديدة [11/مارس/2018] الحديدة - سبأ:

ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة الحديدة للشئون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد اليوم مستوى تحصيل الموارد الزكوية والمدورات للأعوام الماضية.



خلال الاجتماع الذي ضم مدير أمن المحافظة العميد عبد الحميد المؤيد ومدير مكتب الواجبات الزكوية جمال الحميري ومدير عام المالية محمد الوشلي، أكد وكيل المحافظة على أهمية تحسين الإيرادات الزكوية والإعداد لتحصيل مختلف أنواع الموارد الزكوية.



وأكد أن قيادة المحافظة ستتخذ الإجراءات تجاه المقصرين في عملية التحصيل سواء في إطار الإدارة العامة أو المديريات.



وأشاد بالفروع التي بذلت جهود كبيرة لتحسين عملية التحصيل وفي مقدمتها مكتب واجبات بيت الفقيه الذي تميز في تحصيل الواجبات الزكوية خلال الفترة الماضية.



وخلال الاجتماع استعرض مدير مكتب الواجبات الزكوية تقرير عن سير العمل ومستوى تحصيل الواجبات والجهود التي تبذل في إطار المديريات لرفع مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية والصعوبات التي تواجه عملية التحصيل.



وأقر الإجتماع إعداد كشوفات بالجهات المتأخرة عن سداد ما عليها من واجبات زكوية والرفع بها لقيادة المحافظة لتوجيه الجهات المختصة بمتابعتها وضبط الممتنعين.



وشدد الاجتماع على ضرورة إلتزام مسؤولي التحصيل في الإدارة العامة والفروع بالمديريات بتحصيل الواجبات باستخدام السندات الرسمية.



حضر الاجتماع نائبا مدير الواجبات الزكوية بالمحافظة عبد الله قطيش وجهاد معجم ونائب مدير عام المالية ماجد العبسي.





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