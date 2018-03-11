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آخر تحديث: الأحد، 11 - مارس - 2018 الساعة 11:25:46م
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انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
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  محلي
محافظ إب يؤكد حرص السلطة المحلية على رعاية أسر الشهداء
[11/مارس/2018]
إب - سبأ :
 ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع مدير عام مؤسسة الشهداء طه جران ، الدور المناط بالسلطة المحلية والمجتمع في رعاية اسر الشهداء .

وأستعرض اللقاء الذي حضره مدير فرع مؤسسة الشهداء بالمحافظة شوقي التويتي، اوضاع اسر الشهداء وآليات العمل الكفيلة بتنفيذ مسح شامل وكامل لتوفير بيانات صحيحة ومتكاملة عنها في المحافظة .

وأكد المحافظ صلاح حرص السلطة المحلية على إيلاء اسر الشهداء كامل الرعاية والاهتمام باعتباره واجب ديني ووطني ، مشيرا إلى عظمة التضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن .

وفي نهاية اللقاء قام المدير التنفيذي للمؤسسة بمنح المحافظ درع المؤسسة تقديرا وعرفاناً لدوره في رعاية أسر الشهداء وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل المؤسسة .

سبـأ
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