محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يؤكد حرص السلطة المحلية على رعاية أسر الشهداء إب - سبأ :

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع مدير عام مؤسسة الشهداء طه جران ، الدور المناط بالسلطة المحلية والمجتمع في رعاية اسر الشهداء .



وأستعرض اللقاء الذي حضره مدير فرع مؤسسة الشهداء بالمحافظة شوقي التويتي، اوضاع اسر الشهداء وآليات العمل الكفيلة بتنفيذ مسح شامل وكامل لتوفير بيانات صحيحة ومتكاملة عنها في المحافظة .



وأكد المحافظ صلاح حرص السلطة المحلية على إيلاء اسر الشهداء كامل الرعاية والاهتمام باعتباره واجب ديني ووطني ، مشيرا إلى عظمة التضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن .



وفي نهاية اللقاء قام المدير التنفيذي للمؤسسة بمنح المحافظ درع المؤسسة تقديرا وعرفاناً لدوره في رعاية أسر الشهداء وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل المؤسسة .

سبـأ [11/مارس/2018]سبـأ