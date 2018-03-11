محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مشاريع النقد مقابل العمل للصندوق الاجتماعي للتنمية بعمران عمران-سبأ:

استعرض اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة وكيل المحافظة أمين فراص، مشاريع النقد مقابل العمل والتي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال العام الجاري.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير الصندوق الاجتماعي بالمحافظة حافظ الذرحاني إلى المشاريع المقترح تنفيذها لعام ٢٠١٨م، في المناطق النائية ذات الاحتياج والكثافة السكانية والتي لم يتم استهدافها سابقا من قبل المنظمات بالتنسيق مع السلطة المحلية.



وأشاد الوكيل فراص بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في تعزيز جهود التنمية وإسهامه في إيجاد فرص عمل للشباب ومكافحة الفقر من خلال تنفيذ مشاريع النقد مقابل العمل وغيرها من المشاريع كثيفة العمالة.



إلى ذلك ناقش الوكيل فراص مع عدد من مهندسي وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، دعم متوسطي المزارعين الذين تعثرت مزارعهم جراء الأوضاع الاقتصادية التي سببها العدوان والحصار.



وأكد اللقاء أهمية دعم المزارعين بمبالغ مالية لشراء شبكات الري والبذور والأسمدة في مديريات عمران والجبل وعيال سريح وريدة وذيبين.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ