[11/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم مع المدير القطري لمنظمة المساعدة الانسانية جمال الحدي، القضايا المتصلة بتعزيز التعاون القائم بين اليمن والمنظمة وبما يخدم الأهداف المشتركة .
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى التفاصيل المتعلقة بتقديم المنظمة سلال غذائية لموظفي الدولة .
وأكد الوزير الكميم حرص الحكومة علی تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المتاحة لتعزيز أنشطة المنظمة في اليمن .
من جهته أكد ممثل منظمة المساعدة الإنسانية ومقرها ببريطانيا حرص المنظمة علی مواصلة أنشطتها في اليمن وتقديم الخدمات المتاحة للفئات المستهدفة .
حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبد العزيز عبد الغني.
سبأ