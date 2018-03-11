رئيس الوزراء يستعرض مع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى عدد من القضايا المشتركة استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، عدد من القضايا الخدمية وتحديدا في مجالات الزراعة والري والمياه والبيئة والصحة العامة والسكان.