محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ريمة يطلع على سير العمل بمشروع تمرميم بركة الضياء الأثرية ريمة-سبأ:

اطلع محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم على سير العمل بمشروع ترميم بركة الضياء الأثرية والمرحلة الأولى من رصف الشارع الفرعي بمدينة الجبين.



ويبلغ تكلفة المشروع الذي ينفذ بآلية النقد مقابل العمل بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة إجمالية 19مليون ريال.



وأكد محافظ ريمة أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية وترميم المواقع الأثرية بعاصمة المحافظة وبقية المديريات.



وأشار إلى أن ترميم بركة الضياء الأثرية سيسهم في خدمة أبناء مركز المحافظة الجبين، من خلال استفادتهم من المياه التجميعية.



وأشاد المحافظ العمري بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ مشاريع بآلية النقد مقابل العمل والذي يعمل على تشغيل اليد العاملة من أبناء المناطق المستفيدة.



كما أكد استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تذليل أي صعوبات تعترض تنفيذ مشاريع تخدم المجتمعات المحلية وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد .



رافقه خلال الزيارة مدير مكتب المالية بالمحافظة عبدالسلام الجعفري.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ